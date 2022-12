Maria Giovanna Maglie in ospedale da due mesi | il motivo del ricovero

Maglie rivela: 'Sono in ospedale da due mesi'. Ecco perché la giornalista non compariva più in televisione 'Sono in ospedale per una serie di interventi chirurgici da quasi due mesi. ...... prefatore della raccolta a "A piedi nudi", eAntonietta Emma, archeologa, che parlerà del libro "L'isola di Nenè", con attenzione ad atmosfere ed immagini del volume. Gli attoriDrago,...Prima Domenica Speciale per No'hma, con la Giovanna d'Arco di Gaia Aprea: l'eroina francese rivive sul palco attraverso i potenti versi di Maria Luisa Spaziani. Domenica 4 dicembre, ore 17, tornano le ...“Sono in ospedale per una serie di interventi chirurgici da quasi due mesi. Ecco la ragione della mia latitanza. Spero di riprendermi al più presto e tornare come prima, per ora fatemi tanti auguri”.