Teleclubitalia.it

...pandemia abbiano tracciato una linea di confine tra il Sistema sanitario "pre" e "post"... a partire da quella col direttore medico CinziaIntanto mi preme precisare la centralità di ...Tragedia sfiorata adove un grosso albero è caduto all'esterno del cimitero di via Vallesana.il dispositivo di soccorso con ulteriori due squadre richiamate in servizio per l'', ... Marano, emergenza rifiuti in strada: sotto accusa la nuova ditta di raccolta Anziana trovata priva di vita in un appartamento di Marano, al centralissimo corso Europa. La scoperta è stata fatta poco fa dai vigili del fuoco, allertati da una segnalazione. I ...