Maglioni e golfini in lana | come lavarli correttamente

Leggi su dilei

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Iinsono la scelta ideale per l’inverno: caldi e morbidissimi, ci permettono di trascorrere la giornata in tutta comodità senza rinunciare ad un pizzico di eleganza. Tuttavia, al momento di, iniziano le preoccupazioni. Metterli in lavatrice o fare un lavaggio a mano? Quale detersivo scegliere?evitare di farli infeltrire? Sono tanti i dubbi che attanagliano chi ha tra le mani un maglioncino nuovo e non vuole proprio vederlo rovinato. Ecco i segreti da conoscere per un bucato sempre perfetto, anche quando si tratta dilavare iinsenza rovinarli Laè un filato naturale dalle molte potenzialità: è morbida ed elastica, calda al tatto e isolante. È la scelta ideale per gli indumenti ...