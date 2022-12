L’Uomo col Microfono | il TG5 racconta Lello Bersani

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 2 dicembre 2022)(Us Mediaset) Sabato 3 dicembre, in seconda serata, su Canale 5, va in onda lo Speciale TG5 «col». L’approfondimento della testata diretta da Clemente Mimun, a cura di Claudio Fico,la figura di, il più popolare giornalista cinematografico italiano ai tempi della “dolce vita romana”. Il ritratto di, di Antonello Sarno, ripercorre la carriera dello storico giornalista Rai, dove entrò nell’immediato Dopoguerra come cronista radiofonico sportivo, per poi occuparsi di cronache politiche e di attualità, fino ad approdare alla sua vera passione: il cinema. Tra le voci raccolte da Sarno nell’omonimo docufilm, spiccano quelle di Elsa Martinelli, Vincenzo Mollica, Tullio Kezich, Paolo Bonolis, ...