L’università La Sapienza stanzia un bonus da 1500 euro per gli studenti fuorisede in affitto

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Roma. Un concorso bandito dalLaper assegnare 300 contributi da 1.530agli. I fondi verranno assegnati, nello specifico, agliin qualità di contributo per le spese d’sostenute nel 2022. Un bando importantissimo, per coloro che hanno concrete difficoltà nel portare avanti le spese immobiliari necessarie per vivere e frequentare la prima università della Capitale. Il bando riporta la scadenza 10 gennaio 2023, eun budget complessivo di 459.157,50, destinato direttamente aimmatricolati o iscritti ai corsi di studio dinell’anno accademico 2021/2022. Ovviamente,che non siano residenti a ...

Repubblica Roma

di Roma ha bandito un concorso per assegnare 300 contributi da 1.530 euro da assegnare a studenti fuorisede come contributo per le spese d'affitto sostenute nel 2022. Il bando, ......il vice sindaco di Lugnano Alessandro Dimiziani illustrando'...saranno ospiti d'eccezione come la Magnifica Rettrice dell'...come la Magnifica Rettrice dell'Ladi Roma ... Università La Sapienza, partito il primo corso di laurea in inglese in Dentistry and dental prosthodontics