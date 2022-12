Lukoil | Russo Fdi | ' governo intervenuto senza perdere tempo nell' interesse Italia'

La raffineria Isab -di Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa, potrà essere commissariata se l'impianto non troverà petrolio alternativo quando scatterà l'embargo del petrolio. ...... ha dato il via libera al decreto legge per il salvataggio della raffineria sicilianadi ... dopo che nei prossimi giorni scatteranno le sanzioni dell'Unione europea sul petrolio'. Lo ...Il governo mira a evitare la chiusura dell’impianto, di proprietà dell’azienda russa Lukoil, per via dell’imminente embargo sul petrolio russo.Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Il governo Meloni è intervenuto in modo deciso e senza perdere tempo sulla raffineria russa Lukoil nel petrolchimico di Priolo. Ha messo in sicurezza il futuro di 10mila la ...