L' Ue sfida Putin | accordo per il tetto di 60 dollari al petrolio russo

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Gli Stati membri dell'Unione europea hanno raggiunto un'intesa per imporre unal prezzo deltrasportato via nave: il greggio di riferimentoper l'export è ora di 60al barile Segui su affaritaliani.it

Lintesa arrivata oggi se da un lato spiana la strada a un accordo più ampio a livello di G7 , dall'altro non smetterà di alimentare le minacce del presidente russo Vladimirche ha più volte ...La scorsa primavera per stringere la morsa ancora di più sui giornalisti, il presidente Vladimiraveva voluto una legge che modificava il Codice penale per contenere la diffusione di 'fake news'... Ucraina, l'Ue sfida Putin: intesa sul tetto di 60 dollari al petrolio russo Gli ambasciatori degli Stati membri dell'Ue hanno raggiunto l'intesa: il greggio di riferimento russo per l'export è ora di 60 dollari al barile ...Il messaggio Così il presidente degli Stati Uniti nel corso di una conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca con il suo omologo francese, Emmanuel Macron «Sono pronto a parlare con Putin se in effe ...