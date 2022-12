LIVE Serbia-Svizzera | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | debutta Vlahovic | Kobel al posto di Sommer

Dopo un punto nelle prime 2 gare, per passare il turno agli africani servono i 3 punti e un risultato favorevole da Svizzera -(gli elvetici sono a quota 3). Situazione dunque complicata per ...Formazioni ufficiali:(3 - 4 - 1 - 2): V. Milinkovic - Savic; Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic; Zivkovic, Lukic, S. Milinkovic - Savic, Kostic; Tadic; Mitrovic, Vlahovic. Allenatore: Stojkovic .Con un successo sulla Serbia, la Svizzera sarebbe qualificata agli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar, mentre la nazionale di Stojkovic ha un solo risultato a disposizione per continuare a sperare ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...