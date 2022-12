LIVE Serbia-Svizzera 2-3 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | la squadra di Yakin gestisce il vantaggio

(Di venerdì 2 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CAMERUN-BRASILE DALLE 20.00 72? Si è abbassata la, lasciando spazio alla manovra serba. 71? Mitrovic cerca il tiro a giro: respinto. 70? Zakaria chiude alla grande su Kostic. 69? Doppia sostituzione anche nella: fuori Sow e Shaqiri, dentro Fernandes e Zakaria. 68? Cambio nella: fuori Milinkovic-Savic e dentro Maksimovic. 66? Proteste da parte della panchina dellacon tanti giocatori che entrano in campo: l’arbitro redarguisce tutti. 65? Azione corale dellae il pallone arriva a Mitrovic che finisce a terra: contatto troppo lieve, non c’è rigore. 64? Kostic mette un cross basso interessante: Kobel fa suo il pallone in presa bassa. 63? ...

La Serbia per continuare a sperare, la Svizzera per mettere in cassaforte in risultato e il passaggio del turno. Allo Stadio 974 di Doha va in scena la sfida clou del Girone G, fondamentale per... Allo Stadium 974 il match valido per la terza giornata dei Mondiali tra Serbia e Svizzera: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca. Allo Stadium 974 va in scena il match per la terza giornata dei Mondiale in Qatar tra Serbia e Svizzera. Serbia - Svizzera 2-2 alla fine del primo tempo. Shaqiri la apre, Mitrovic e Vlahovic la ribaltano, Embolo ristabilisce la parità.