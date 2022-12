LIVE Serbia-Svizzera 2-3 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | gli elvetici vincono in rimonta e volano agli ottavi!

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CAMERUN-BRASILE DALLE 20.00 22.02 Unapiù cattiva e concreta: nel secondo tempo è arrivato il gol e poi la squadra di Yakin ha sofferto poco. Qualificazione meritataottavi nei quali affronterà il Portogallo. Delusioneche chiude a solo un punto. FINISCE QUI! Labatte 3-2 lae volaottavi di finale! 99? Punizione per la, grande confusione in campo ora. 98? Allabasta un gol per passare come prima. 96? Il quarto uomo ha indicato che mancano ancora quattro minuti alla fine. 94? Rissa che si accende in campo: animi tesi in casaper una ...