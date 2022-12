LIVE Serbia-Svizzera 2-3 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | Freuler riporta avanti gli elvetici!

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CAMERUN-BRASILE DALLE 20.00 51? Contrasto duro tra Rodriguez e Zivkovic: rimane a terra il serbo. 49? Pallone morbido messo da Shaqiri in area: tacco di Vargas che liberache scarica di destro in porta e si riscatta dopo il primo tempo. 48?RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LAE’ IN VANTAGGIO!!!!!!!!!!! 47? Brutto fallo di Milinkovic-Savic su Xhaka: ammonito il centrocampista della Lazio. 46? Comincia a girare la palla a ritmi blandi la. COMINCIA IL SECONDO TEMPO! 21.00 In contemporanea Brasile e Camerun sono bloccati sullo 0-0: in caso di vittoria degli africani non basterebbe il pareggio allaper passare. 20.55 Vedremo ...