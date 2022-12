LIVE Serbia-Svizzera 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | palo colpito dalla Serbia!

(Di venerdì 2 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CAMERUN-BRASILE DALLE 20.00 13? Una grande occasione per parte: la partita è accesissima. 11?OOOOO!!!DELLA! Zivkovic da lontanissimo con il sinistro si stampa contro il, poi Mitrovic si fa trovare impreparato e la passa a Kobel. 10? La partita ora la fa la, attende la. 8? Roccioso Akanji che ha già fatto un paio di diagonali determinanti. 6? Intensità più bassa rispetto alle folate iniziali. 5? Angolo per laguadagnato da Tadic: colpo di testa a lato di Milenkovic. 4? Ricordiamo che allaper passare il turno basta pareggiare se il Camerun non riuscirà a battere il ...

Insomma, allaservirà una sorta di miracolo sportivo per andare agli ottavi.Laper continuare a sperare, la Svizzera per mettere in cassaforte in risultato e il passaggio del turno. Allo Stadio 974 di Doha va in scena la sfida clou del Girone G , fondamentale per ...Ultimo ballo per il girone G. Il Brasile, già qualificato agli ottavi di finale, che se la vedrà contro il Camerun (ultimo ad un punto come la Serbia) che andrà a caccia di una vittoria per poter ...