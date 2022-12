LIVE Sci di fondo | 10 km Lillehammer 2022 in DIRETTA | Federico Pellegrino cerca conferme | De Fabiani e Ganz per stupire

(Di venerdì 2 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAOrario, programma, Tv, streaming e startlist delle 10 km di– La presentazione del week end di– Le favorite della coppa del Mondo femminile – I favoriti della Coppa del Mondo maschile – La situazione dello sci difemminile italiano – La situazione dello sci diitaliano maschile – I convocati azzurri per la tappa di– Come sarà la coppa del Mondo? – Classifica di Coppa del Mondo maschile – Classifica di Coppa del Mondo femminile Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alladelle 10 km femminile e maschile a tecnica libera in programma a(Norvegia), secondo appuntamento per la ...

OA Sport

1 Nina Ortlieb Aut 1:48.79 2 Corinne Suter Svi +0.33 3 Ilka Stuhec Slo +0.58 4 Sofia Goggia Ita +1.16 5 Kira Weidle Ger +1.24 6 Romane Miradoli Fra +1.35 7 Stephanie Venier Aut +1.42 Nicol Delago Ita +......alle 18 in piazza Angelo Dibona con l'inaugurazione ufficiale ed uno spettacolo sensoriale, ... DICEMBRE TRAED EVENTI Ma le sorprese di dicembre non finiscono qui. Dal 16 al 18 dicembre a ... LIVE Sci alpino, Seconda Prova discesa Beaver Creek in DIRETTA: Mayer in testa davanti a Kriechmayr, bene Casse e Marsaglia. Non forza Paris Sci alpino: le informazioni per seguire, in diretta tv e streaming, la discesa libera Beaver Creek. E' la 4ª gara della CdM maschile 2022-2023 ...Dopo la prima tappa a Ruka, a Lillehammer, in Norvegia, c’è la seconda per quel che riguarda la Coppa del mondo 2022-2023 di sci di fondo. Con ben 7 azzurri, cinque uomini e due donne, pronti a garegg ...