LIVE Sci alpino | Discesa Lake Louise 2022 in DIRETTA | Sofia Goggia vince al debutto! Il video del trionfo

(Di venerdì 2 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DIILDELLA VITTORIA DIQUANTI SOLDI HA GUADAGNATO? MONTEPREMI AUMENTATO… 21.50 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Appuntamento a domani alle 18.00 per la(si spera) di Beaver Creek, poi nuovafemminile aalle 20.30. 21.49, con 18 vittorie in Coppa del Mondo, si porta a -2 dal record italiano di successi detenuto da Federica Brignone. La sfida resta apertissima: a fine carriera chi avrà vinto di più, secondo voi? 21.47 La classifica di specialità di ...

...influenzato dai classici dell'italo/space disco italiana e dalle colonne sonore dei film horror/... sabato 10 dicembre sarà la volta dei Savana Funk, band che incarna l'essenza dellaband, ...OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTAtestuale, per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo Bianco. PROGRAMMA COPPA DEL MONDO DI2022 - 2023 Venerdì 2 dicembrePrima gara stagionale in Coppa del Mondo, prima vittoria. Non poteva esserci inizio migliore per Sofia Goggia che ha vinto la discesa libera di Lake Louise, in Canada. Una gara sul filo visto che il ...SCI ALPINO - Fari puntati sulla discesa femminile di Lake Louise, dove debutta nella nuova stagione di Coppa del Mondo la vicecampionessa olimpica Sofia Goggia ...