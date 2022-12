LIVE Sci alpino | Discesa Lake Louise 2022 in DIRETTA | Sofia Goggia cerca il primo acuto stagionale

(Di venerdì 2 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata – La cronaca della prima prova – La cronaca della seconda prova – La cronaca della terza prova – I precedenti di– La classifica della Coppa del Mondo-2023 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladella primadi(Canada) valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile-2023. Sulla pista denominata “Men’s Olympic Downhill” si apre ufficialmente il weekend di gare, dopo tre allenamenti che ci hanno dato le prime indicazioni sui possibili valori in campo. La gara inizierà alle ore 20.00 italiane ...

1 Nina Ortlieb Aut 1:48.79 2 Corinne Suter Svi +0.33 3 Ilka Stuhec Slo +0.58 4 Sofia Goggia Ita +1.16 5 Kira Weidle Ger +1.24 6 Romane Miradoli Fra +1.35 7 Stephanie Venier Aut +1.42 Nicol Delago Ita +...