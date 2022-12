LIVE Ghana-Uruguay | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | spareggio decisivo per gli ottavi

(Di venerdì 2 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio e benvenuti allatestuale di, sfida per il secondo posto nel girone. All’non resta che vincere, scontro diretto per il passaggio del turno. In porta ci sarà Rochet, difesa con Varela, Godin, Gimenez e Ora. Centrocampo con Valverde, Vecino e Bentancur. De Arrascaeta agirà dietro Suarez e Nunez.che può fare calcoli anche con il pareggio. Per quanto riguarda la formazione in porta Ati Zigi. Difesa con Lamptey terzino destro e Mensah a sinistra. Nel mezzo Salisu e Amartey. Mediana con Partey e Samed. Trequarti con Kudus, A.Ayew e J.Ayed. Unica punta I.Williams. Evento: ...

Affare alla 'de Ligt', anche i bianconeri sarebbero sulle tracce del gioiellino che sta facendo stropicciare gli occhi a tutti. L'aria è pesante in casa Juventus. Le vicissitudini giudiziarie che ...Cronaca con tabellino della partita [ AGGIORNA LA DIRETTA ] RISULTATO IN DIRETTA:- URUGUAY Venerdì 2 dicembre dalle ore 15 le formazioni ufficiali, dalle 16 la cronaca con commento in diretta ...Per via del suo grande impatto avuto sia con l'Ajax che col Ghana, su Kudus c'è già mezza Europa: a cominciare da Inter e Milan. Base d'asta 45 milioni ...La partita Ghana - Uruguay del 2 dicembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv o streaming la gara valida per la terza giornata della fase a gironi dei ...