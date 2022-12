LIVE Ghana-Uruguay | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | Kudus sfida Nunez

(Di venerdì 2 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PORTOGALLO-COREA DEL SUD DALLE 16.00 15.35 L’unico precedente aitraè quello relativo all’importane quarto di finale del 2010, un pareggio per 1-1 in cui l’uruguaiano Luis Suárez è stato espulso per fallo di mano intenzionale, ma Asamoah Gyan ha sbagliato il conseguente penalty. L’passò il turno accedendo alle semifinali dopo i tiri dal dischetto. 15.05 Ecco le formazioni ufficiali:(4-2-3-1): Ati-Zigi; Seidu, Amartey, Baba, Salisu; Partey, Salis;, A. Ayew, J. Ayew; Williams.(4-4-2): Rochet; Varela, Gimenez, Coates, Ora; Pellistri, Bentancur, Valverde, De Arrascaeta; ...

All'Al Janoub Stadium di Al Wakah il match valido per la terza giornata dei Mondiali traUruguay: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Al Janoub Stadium di Al Wakah va in scena il match per la terza giornata dei Mondiale in Qatar trae ...La partita delle 16 è per il gruppo H, mentre Camerun - Brasile alle 20 è per il gruppo G. Tutte le partite sono in streaming su Rainews.it e su ...Ghana Uruguay streaming e diretta tv: dove vedere la partita valida per i Mondiali Qatar 2022 in programma stasera, 2 dicembre ...L'Uruguay si gioca la qualificazione agli ottavi di finale con un solo risultato a disposizione, ovvero la vittoria contro il Ghana, al quale di contro potrebbe bastare anche un pareggio per il passag ...