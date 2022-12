“L’incontro segreto col vero padre” Harry | la bomba da Londra Meghan | “Test del Dna”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Principe, un’altra ‘’ pronta a ‘scoppiare’. Nelle ultime settimane il gossip non ha fatto altro che tirare in ballo alcune questioni spinose che riguarderebbero il principe e la sua vita di coppia conMarkle. Ma nelle ultime ore un’altra ‘scottante’ notizia sembra sollevare nuovamente il polne in merito alla paternità di Re Carlo III e il secondogenito di Lady Diana. Emerge infatti un nuovo interessante dettaglio sulle movimentate vicende della Royal Family. Re Carlo III è ildi? Viene nuovamente scoperchiato il vaso di Pandora alla luce di uno strano elemento che, in merito alla spinosa questione, tirerebbe in ballo anche un’altra figura, quella diMarkle in vista di un incontro che a detta di molti ...