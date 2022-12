L' Europa incarta l' Italia | rivoltla per le nuove regole sugli imballaggi

Leggi su iltempo

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Una questione di metodo e una di merito. Sono due gli aspetti che infanno maggiormente discutere riguardo la proposta di regolamento formulata dalla Commissione europea. Dal punto di vista del metodo, il «regolamento»- che deve ancora passare il vaglio del Consiglio europeo (con i vari capi di governo) e poi quello dell'rlamento- è immediatamente applicativo, a differenza delle «direttive» che danno due annidi tempo ai vari Stati membri per essere recepite e consentono correttivi per l'«adeguamento» ai sistemi legislativi nazionali. I problemi maggiori, però, sono sul fronte del merito. Perché la proposta punta a incentivare il più possibile il «riuso» a discapito del «riciclo». Settore, quest' ultimo, in cui l'è leader, essendosi adeguata agli standard europei ben ...