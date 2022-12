Globalist.it

"Peccato - prosegue- che molti partiti in Europa la pensino diversamente, come il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) di Sanchez o il Partito dei lavoratori (Pt) di Lula".... insieme al consigliere comunale Elisa Rossini : 'Il sindaco PD di Bologna, che aveva ... purtroppo, emerge un altro problema sta un altro problema dell'amministrazione modenese' -... Lepore incalza il Pd: “Ha paura della parola lavoro” Il sindaco di Bologna Matteo Lepore nei giorni scorsi aveva avanzato la proposta di cambiare il nome del Pd, in Partito democratico e del lavoro.