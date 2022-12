Legge di bilancio | taglio di 100 milioni al trasporto sostenibile

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Spariti dalladii fondi fissati per il 2023 e il 2024, rispettivamente 47per entrambi gli anni Sono giornate intense per le istituzioni nazionali alle prese con ladi. Laè alle Camere per le modifiche che i parlamentari cercheranno di apportare al testo senza, tuttavia, modificare i L'articolo proviene da Consumatore.com.

'Ladisottovaluta in maniera inaccettabile un settore strategico per la crescita della nostra economia come quello del trasporto pubblico'. Lo dichiarano il segretario generale Claudio ...È l'opinione della Federazione lavoratori della conoscenza (Flc) Cgil, che dedica alladiun intero articolo pubblicato sul loro sito. Per il sindacato "si prevede una nuova ondata di ...Il volume delle risorse disponibili per la Regione Umbria, sia con riferimento alle assegnazioni degli scorsi anni, sia con riferimento alle assegnazioni che interverranno con riferimento alla legge ...(Teleborsa) - "Il governo preveda nella legge di Bilancio la proroga delle agevolazioni speciali che termineranno il 31 dicembre 2022. Misure come il credito imposta Mezzogiorno, istituito con la ...