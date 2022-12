TGLA7

- Non si fanno attendere le critichemanovra di bilancio. Critiche trasversali. Sia da parte del capo degli industriali, Carlo Bonomi che da parte dei lavoratori del sindacato, Cgil in testa con ...Una delusione enorme per una nazionale chevigilia era data tra le favorite. Holger Badstuber, ... Dopo la gara della Germania contro la Costa Rica ho sentito e letto molto, tutte in ... Le reazioni alla manovra, Bonomi: 'Delusi sul cuneo fiscale'. Cgil: 'Non risponde ad emergenza salariale, misure simbolo' "C'è qualcuno che pensa di poter applicare ancora oggi le vecchie teorie del 'maniman' ma l'opinione di pubblica la pensa diversamente", ha detto commentando le reazioni alla proposta, lanciata ...Netflix ha annunciato l’imminente rilascio di “Harry & Meghan”, una docu-serie in sei puntate che scava nella vita privata degli ex Duchi del Sussex, dal loro innamoramento a… Leggi ...