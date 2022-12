Lavoro | Teoresi a caccia di 500 talenti Stem

(Di venerdì 2 dicembre 2022) (Adnkronos) – Nel mondo delitaliano crescono i livelli di occupazione dei giovanilaureati in materie. La società internazionale di ingegneriaha appena annunciato di essere alla ricerca di 500 ingegneri e profilida inserire nelle sedi italiane. Il livello occupazionale deiche verranno selezionati daavrà però prospettive di crescita anche internazionale grazie a un programma di global mobility che consentirà aidi fare esperienza all’estero nelle sedi in Germania, Svizzera e Stati Uniti, con la possibilità di riportare le competenze sul territorio italiano. La società di ingegneria spiega che le figure richieste sono ingegneri informatici, meccanici, meccatronici, elettronici, aerospaziali ...

... chief operating officer diGroup - . I talenti, oggi, ambiscono a sempre più flessibilità, ... ora è pronta ad abbracciare altri 250 profili, per un totale di 450 posti diin un biennio. ...E' possibile visualizzare tutte le offerte di, in Italia o nelle sedi internazionali di, nella pagina LinkedIn di...Roma, 2 dic. (Adnkronos) – Nel mondo del lavoro italiano crescono i livelli di occupazione dei giovani talenti laureati in materie Stem. La società internazionale di ingegneria Teoresi ha appena ...Teoresi Group, mutltinazionale torinese, è pronta ad assumere 500 nuoi talenti in Italia e nel mondo per un programma di global mobility.