La telefonata tra Agnelli ed Elkann | “Si sono allargati E Allegri non parli di politiche dissennate”

Leggi su sportface

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Anche una conversazione telefonica del 6 settembre 2021 tra l’ormai ex presidente della Juventus Andreae l’ad di Exor Johnè tra le 544 pagine della richiesta di misure cautelari fatta dai pm. I quotidiani in edicola riferiscono il contenuto della: “Il tema qua — dice il presidente bianconero — e torniamo alla genesi, all’anamnesi della situazione: noi abbiamo sempre preso dei rischi e il consiglio è sempre stato informato che siano stati presi. E sisempre trovati dei correttivi strada facendo”. Pronta la risposta di: “(…) Sì, però come ricordi, tu avevi detto che alla fine c’è stato, da parte della direzione sportiva, (…) si. Citutta un serie di operazioni che loro hanno fatto”. ...