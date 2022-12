La sfida italiana alla crisi idrica tra utilities e sostenibilità

(Di venerdì 2 dicembre 2022) La parabola geopolitica di questi ultimi trent’anni dell’ex impero britannico può essere raccontata dai corsi d’acqua dell’isola di Albione e da come Londra ha deciso, diversamente da Edimburgo, Cardiff e Belfast, di attrarre le risorse per finanziare il servizio idrico non dai propri contribuenti ma prevalentemente dai fondi che gestiscono la previdenza di insegnanti o dipendenti pubblici delle ex colonie canadesi e australiane. E l’Italia? Estranea a tali dinamiche post-imperiali, come intende affrontare Roma la questione dell’oro blu, resa ancor più drammatica drecente, perdurante siccità, a sua volta portata dclimatica? Se n’è parlato martedì 29 novembre nel corso di un live talk dal titolo “e ruolo degli asset owners – Il caso inglese e la prospettiva ...

Avvenire

...competenze e conoscenze per un progetto che consente di valorizzare tutto il territorio pugliese e l'industrianel mondo'. Per Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, 'la...... con cui il capoluogo siciliano diventava la terza cittàa impegnarsi come Fast Track City. Questo approccio finora ha funzionato molto bene, adesso laè più impegnativa, ma superati ... Ecco Polestar 2, l'elettrica svedese (e cinese) che sfida Tesla E l’Italia Estranea a tali dinamiche post-imperiali ... per come hanno imparato a gestire il partenariato pubblico-privato, per far fronte alla sfida lanciata dai grandi investitori istituzionali ...Lanciata nel 2016, NativeJ è una realtà italiana con un forte spirito internazionale che offre agli advertiser oltre 2.500 partner editoriali. WebAds con la sua divisione Content Garage è il partner ...