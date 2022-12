La realtà è davvero così distante dalla fantasia? L’intervista a Emanuela Valentini

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Le auto a guida automatica, i razzi spaziali ma anche quelli che consentirebbero di spostarsi da una parte all’altra della terra in tempi brevi un’applicazione per fare qualsiasi cosa e addirittura un microchip nel cervello. Gli elementi per scrivere un romanzo fantascientifico ci sono tutti e avrete già intuito chi è il protagonista. Per capire come si presenta Elon Musk al pubblico e cosa rappresenta il suo “personaggio” ad oggi abbiamo intervistato, autrice di romanzi fantascientifici e thriller editi da Piemme e che scrive anche per Wired Italia. LEGGI ANCHE > La storia di Neuralink: dal ruolo di Elon Musk agli insuccessi di una startup di successo: nelle opere letterarie c’è molto delle invenzioni tecnologiche moderne Elon Musk ha sicuramente ...