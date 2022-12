La potente lobby della cannabis

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Emerge un vero conflitto sulla sua legazione. Ecco che cosa intende fare Se ne parla poco, ma in Germania il temadiventa ad essere sempre più rilevante, anche sotto il profilo economico. Il dibattito pubblico e politico si sta accendendo e a livello legislativo le cose stanno iniziando a muoversi con particolare velocità. () IlovetradingIntanto monta anche la discussione che ha al centro quella che viene considerata . Il giro d’affari sembra poter essere miliardario e in tanti voglio farne parte. Ecco la situazione del In un primo momento, i lobbisti sono stati rappresentati principalmente dagli attivisti, i quali hanno guidato il lobbismo. La GermanAssociaton, infatti, aveva rivolto la propria attenzione soprattutto ai consumatori, coltivatori domestici di ogni tipo e piccole imprese, mentre nel 2020 la ...