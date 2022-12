La politica non si dimentichi della salute E metta mano al payback Parla Cattani Farmindustria

Leggi su formiche

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Mai come in questo 2022 il, ovvero il meccanismo che che impone all’industria farmaceutica di concorrere nella misura del 50% al ripianospesa per l’acquisto diretto di farmaci da parte del Sistema sanitario nazionale, rischia di essere indigesto a un settore che garantisce un valoreproduzione di oltre 30 miliardi di euro all’anno. Sì, perché l’inflazione che in Italia è ai massimi da quattro decenni, si sta mangiando i margini delle aziende e allora ci si chiede perché continuare a mettere una pezza sul disavanzo che le Regioni creano alla fine di ogni anno nell’ambitospesa diretta per farmaci e dispositivi. Tra chi se lo chiede, e non certo da ieri, c’è Marcello, che da luglio guida, dopo il passaggio di testimone con Massimo ...