La malinformazione alimentare tra banchi di scuola e municipi

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Il modus operandi di quanto sta avvenendo l’avevamo già visto pre-pandemia con la disinformazione sul 5G: le associazioni che sostenevano fosse dannoso riuscivano a entrare nei consigli comunali e nelle scuole a fare allarmismo, al punto che sindaci e insegnanti si convincevano dela bontà delle informazioni ricevute e, in certi casi, firmavano iniziative anti 5G. Oggi il tema non è il 5G ma il “cibo sintetico” contro cui la Coldiretti, come avete già letto nel bellissimo articolo del prof Sergio Saia che abbiamo pubblicato a metà novembre, ha scatenato una pesante campagna mediatica e non solo. Nelle scorse ore siete stati in tanti a segnalarci alcune immagini condivise dal profilo social di Coldiretti Vicenza, immagini che sembrano mostrare dei rappresentanti Coldiretti – o degli insegnanti, e la cosa sarebbe ancora più grave – parlare a dei giovani studenti, probabilmente liceali o ...