“La Guardia costiera risponde alla Difesa e non a Salvini”. La battaglia navale di FdI contro la Lega

(Di venerdì 2 dicembre 2022)nel governo. L’assalto è già in atto, seppure con i sottomarini del partito: lanon è una competenza di Matteo, ma di Guido Crosetto dunqu... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Temporeale Quotidiano

'Sono Italia ed Europa a finanziare lalibica. Basta bugie e lasciate in pace chi salva vite!'. A voler essere lasciati in pace, invero, sono la quasi totalità dei 'follower' di ...Sbarcheranno al porto diPozzallo, nel Ragusano, poco dopo la mezzanotte, 130 migranti salvati da una motovedetta dellasulla quale sono stati trasbordati da una imbarcazione in difficoltà a circa60 miglia dalle coste siciliane. Sarebbero una parte delle persone che erano sul natante: altre sono state ... Gaeta / La Guardia Costiera interviene in soccorso di un marittimo infortunatosi durante la pesca Secono il codice militare la Capitaneria è competenza del dicastero di Crosetto, fanno notare dal partito di Meloni. Continua la guerra nel governo sulle deleghe dei ministeri ...(Agenzia Vista) Roma 1 dicembre 2022 “Guardia Costiera in prima linea con i suoi mezzi con donne e uomini nella tragedia di Ischia. Ci tenevo ad essere moralmente presente a questa presentazione del ...