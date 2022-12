La giornata ai Mondiali - 2 dicembre

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Nel gruppo H si decide tutto in un finale convulso: la Corea del Sud trova il 2-1 nel recupero, strappando sul filo di lana la qualificazione all'Uruguay. Alle 20 scenderà in campo il Brasile delle riserve contro il Camerun e il derby europeo Svizzera-Serbia.

Tra i due litiganti, il terzo gode. L' Uruguay batte 2 - 0 il Ghana nella terzadel gruppo H dei, ma a passare agli ottavi è la Corea del Sud grazie al 2 - 1 sul Portogallo nell'altra partita. Eliminate a braccetto sia la nazionale africana, sia quella ...Tra circa 15' il calcio d'inizio Corea del Sud - Portogallo vale per l'ultimadel gruppo H, tempo di verdetti. In una classifica che vede il Portogallo al primo posto con 6 punti, il Ghana ...MONDIALI 2022 - I voti ai protagonisti della sfida del Gruppo H. Cristiano Ronaldo incappa in una giornata pesantemente negativa, il peggiore in campo. Dalot tr ...(Adnkronos) - Portogallo e Corea del Sud agli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Uruguay e Ghana eliminate. Sono i verdetti del Gruppo H dopo le gare della terza e ultima giornata. La Corea ...