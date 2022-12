Orizzonte Scuola

... come ad esempio: effettuare un ricorso contro una sanzione(ad esempio la classica ... Se questo è inoltrato con l'ausilio di un'assistenza legale viene proposta l'eventuale......e amministrative necessarie per non compiere passi falsi e per assicurare una corretta...degli indagati non può da sola determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o... La gestione amministrativa e contabile con riflessioni sull’attività negoziale per i PON Luciano Monti, della Luiss, propone di esternalizzare la gestione dei vecchi fondi europei ordinari al settore privato per permettere all’amministrazione di concentrarsi solo sul Pnrr. Che ne pensaCosti della sola gestione amministrativa, per due dipendenti, perché promozione turistica non c’è stata. Agli ultimi incontri si è parlato solo di aumentare le quote associative». Annalinda Pasquali, ...