La Farnesina blocca la nomina di Di Maio per la poltrona Ue Tajani | “Lo voleva Draghi | non noi”

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Il retroscena pubblicato ieri dal Foglio è succoso. Il governo Meloni, e lain particolare, si starebbe adoperando perre ladi Luigi Dicome delegato della Ue alla gestione dei rapporti su gas ed energia con i Paesi del golfo Persico. Un “lascito” del precedente governo, una sorta di cambiale politica da pagare a Diper aver spaccato (con esiti disastrosi, per la verità) il M5S sulla fedeltà al governo. E Marione, in persona, si sarebbe speso per il risarcimento politico all’ex ministro degli Esteri. “Niente di personale, ma Luigi Dinon è la proposta del nostro governo, ma di quello precedente”, starebbe ripetendo da giorni Antonioa Bruxelles dove si prenderà la decisione. Di ...

