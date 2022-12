La costituzione del nuovo Pd sarà scritta dal vecchio Pd prima che nasca il nuovo Pd

Comune di Pontassieve

11 della. Servilismo, altro che sovranismo. I soldi per le armi li trovano in abbondanza, per i bisogni degli italiani mai a sufficienza". La risposta da parteGoverno, naturalmente,...Questo si può fare, come ci dice la nostra, a partire dal valorelavoro. Anche e soprattutto per quelli che il lavoro non ce l'hanno. E questo è un elemento può unire nord e sud'. ... Avviso per costituzione CdP e Consulta del Terzo Settore Nuovi investimenti per gli under 40 e gli istituti tecnici in Lombardia. Nuovo bando per la qualità dell'aria in Piemonte, mentre in Valle d'Aosta si punta a produrre biomasse ...Roma, 2 dic (Adnkronos) - "Il Comitato nominato dalla Direzione del Pd ha iniziato a riunirsi ieri. Il suo obbiettivo deve essere secondo me quello di indicare la rotta per i prossimi anni su grandi s ...