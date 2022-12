La Corea senza Kim batte il Portogallo 2-1 e si qualifica Uruguay a casa

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Ladi Kim-Min jae siagli ottavi di finale del Mondiale e lo fail difensore centrale del Napoli che è rimasto in panchina probabilmente perché ancora alle prese con l’infortunio al polpaccio che lo sta affliggendo in questo Mondiale. Ladel Sud ha incredibilmente battuto ilper 2-1 con una rete al 91esimo minuto. Ilera giàto e non si è impegnato più di tanto. Da segnalare che anche in questa partita inutile per i lusitani, il ct Fernando Santos ha lasciato in panchina Leao. Il milanista non ha mai cominciato dal primo minuto nessuna delle tre partite fin qui disputate dalla sua Nazionale. Nell’altra partita l’ha a lungo – fino al 91esimo – accarezzato il sogno di essersi ...