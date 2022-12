(Di venerdì 2 dicembre 2022) La nostra intervista a, rispettivamente regista e interpreti de La, presentato in anteprima al TorinoFestival. Una favola nera sui dolori di una famiglia viziata dalfalsato dalpaterno. È una fiaba nera, La. Nessun "c'era una volta", e nemmeno un "vissero tutti felici e contenti". Neldi, i quattro fratelli protagonisti sono tutti vittime e carnefici, prede e predatori. Eredi e contenitori di un passato tenuto celato e solo apparentemente rimosso, basta l'avvicinarsi al fuoco del, per sentire il dolore della cicatrice e ritornare a ...

Movieplayer

... visto che anche il Real Madrid andrebbe adi una soluzione simile per la propria mediana che sta pian piano subendo una rivoluzione.quanto evidenziato dal portoghese 'Record' anche ...... è prevista una nuova allerta meteo, mentre si continua a scavare nel fango adell'ultima ... Ma cosa succederà nel resto d'Italia Ecco le previsioni per il weekend,gli esperti di ... La Caccia secondo Marco Bocci, Pietro Sermonti e Paolo Pierobon: un film "sul potere viziato del ricordo" Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S ... Ne parliamo con Raffaella Baroni, ambientalista e attivista della Lega Abolizione Caccia (LAC) Brescia. Ha fondato Emergenza Cinghiali, una ...Con l'eliminazione al Mondiale si chiude un anno no: infelice al Chelsea, gli infortuni all'Inter e la delusione con il Belgio ...