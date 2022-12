La bolletta del gas torna ad aumentare a novembre | +13 | 7% rispetto al mese di ottobre

(Di venerdì 2 dicembre 2022)adladel gas per le famiglie ancora in tutela. Dopo il calo deldi(-12,9%), in base all’andamento del mercato all’ingrosso italiano per la famiglia tipo asi registra una crescita del +13,7%alpredente. Lo comunica l’Arera. Per ildiil prezzo della materia prima gas per i clienti con contratti in condizioni di tutela, è quindi fissato in 91,2 euro al Megawattora, pari alla media dei prezzi rilevati quotidianamente durante tutto ilappena trascorso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Cresce lagas per le famiglie ancora in tutela. Dopo il calomese di ottobre ( - 12,9%), in base all'andamentomercato all'ingrosso italiano per la famiglia tipo a novembre si registra una ...Cresce lagas per le famiglie ancora in tutela. Dopo il calomese di ottobre ( - 12,9%), in base all'andamentomercato all'ingrosso italiano per la famiglia tipo a novembre si registra una ...AGI - In aumento la bolletta gas per le famiglie ancora in tutela. Dopo il calo del mese di ottobre (-12,9%), in base all'andamento del mercato all'ingrosso italiano per la famiglia tipo in tutela per ...Milano, 2 dicembre 2022 – In aumento la bolletta gas per le famiglie ancora in tutela. Dopo il calo del mese di ottobre (-12,9%), in base all’andamento del mercato all’ingrosso italiano per la ...