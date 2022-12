Kobe Bryant e l’incidente mortale con la figlia | La verità dei medici

Leggi su newstv

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Lo sport è ancora in lutto per la tragica scomparsa di Black Mamba e solo oggi è possibile conoscere tutti i retroscena di quell’orrendo incidente.è stato un mito dello sport, tanto più caro a noi italiani perché nel nostro Paese ha vissuto, è cresciuto e parlava un perfetto italiano. Anche se il successo, come logica ha voluto, è arrivato grazie all’NBA,ha mantenuto un rapporto privilegiato con il Bel Paese.e Gianna (Instagram)Prima di diventare un campioneera figlio d’arte, suo padre Joe, lasciata l’NBA ha giocato nel campionato italiano per sette anni. Ed è nel nostro paese che si forma. Molti lo ricordano in quel di Reggio Emilia, ragazzino di soli dieci anni, competere con i compagni di squadra del suo papà. Il basket lo aveva nel sangue e da quello ne avrebbe tratto ...