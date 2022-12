Kiev | la guerra dei bambini tra bombe e blackout

...Nato che proroga fino al 31 dicembre 2023 le misure introdotte all'inizio dellain Ucraina dal precedente Governo. Ovvero l'invio di mezzi , materiali ed equipaggiamenti militari aper ...Il presidente francese è consapevole che non ci si può permettere di fare troppe illusioni, dato che Putin ha commesso "un enorme errore" nella suadi aggressione contro. Ma a suo avviso ...Guerra Ucraina, la giornata in diretta. I blackout «continuano nella maggior parte delle regioni e a Kiev. Più di sei milioni di famiglie in totale», sono state colpite. A due… Leggi ...il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto Nato che proroga fino al 31 dicembre 2023 le misure introdotte all’inizio della guerra in Ucraina dal precedente Governo. Ovvero l’invio di mezzi, ...