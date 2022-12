Kanye West su Hitler | “Ha fatto anche cose buone” | ed Elon Musk lo sospende da Twitter

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Una frase choc disuè costatol’imbarazzo di Alex Jones, tra i numeri uno del mondo dei complottisti, che nella giornata di ieri – giovedì 1° dicembre – lo ha invitato nel suo format Infowars per parlare di antisemitismo in compagnia di Nick Fuentes, affermato suprematista bianco. Le esternazioni estreme dinon sono un mistero: da alcune settimane Ye è finito nella bufera per aver espresso pensieri contro gli ebrei che addirittura sono stati ripresi da un gruppo antisemita durante una manifestazione a Los Angeles. Ancora, il rapper e proprietario di Yeezy ha visto il suo brand depennato dalla partnership con Adidas proprio per il suo atteggiamento sia sui social che nella vita pubblica. In ultima battuta,...

Il rapper, oggi noto come Ye, è stato di nuovo sospeso da Twitter per incitamento alla violenza . Non ha resistito nemmeno un mese, ma al contrario è riuscito benissimo a far infuriare lo stesso ...e la frase choc su Hitler: "Mi piace. Vedo cose buone in lui". Twitter lo sospende E ha anche aggiunto. "Ha inventato le autostrade e il microfono che uso in quanto musicista" di Giovanni ...Elon Musk avrebbe deciso per l’immediata sospensione dell’account Twitter di Kanye West e questo non sarebbe che il primo atto di una vera e propria guerra. Il rapper sarebbe stato punito per aver ...Io vedo cose buone in Hitler. Ogni essere umano ha qualcosa di valido. Specialmente Hitler». Insomma, con il volto coperto da una maschera, Kanye West ha fatto sembrare Alex Jones un moderato. E ha ...