Kadyrov | ' le parole del Papa seminano odio'

Così, su Telegram, il comandante ceceno Ramzantorna alledel Pontefice su una maggiore crudeltà di soldati ceceni e buriati in Ucraina. "Prima dell'intervento della Nato negli affari ...che da Roma il ministero della Difesa smentisce , precisando "di non aver compiuto alcun ... appoggiati dai miliziani della Wagner e dai ceceni di Ramzan, nella regione orientale del ...Così, su Telegram, il comandante ceceno Ramzan Kadyrov torna alle parole del Pontefice su una maggiore crudeltà di soldati ceceni e buriati in Ucraina. "Prima dell'intervento della Nato negli affari ...Kadyrov: "Papa vittima della propaganda straniera". Confisca beni russi, Mosca: "Reagiremo". Bomba-carta all'ambasciata ucraina a Madrid ...