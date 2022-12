Juventus | l’intercettazione di Cerrato | “Grazie a Ronaldo che non ha fatto pizzini pericolosi”

Leggi su sportface

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Una “conversazione a cornetta aperta” – quindi di una chiamata rimasta attiva dopo una conversazione – ha offerto agli investigatori dell’inchiesta Prisma anche una conversazione di tre dirigenti della: i capi dell’area finanza, Stefano Bertola e Stefano, con il responsabile dell’ufficio legale, Cesare Gabasio. In particolare, come riporta il Corriere della Sera,parla di Cristiano: “E ancorachenon hadei“. Esclamazione di Bertola: “Moggi, Moggi! Però haimagia”. Ma Gabasio precisa: “Però all’epoca Giraudo non faceva ste cose qui”. Il 14 settembre 2021 il personale ispettivo della Consob torna ad affacciarsi nella sede della Juve. ...