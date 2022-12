Juventus | la richiesta di Del Piero per il ritorno

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 2 dicembre 2022) La richiesta di Alessandro Del Piero, ex capitano della Juventus, per il suo ritorno in bianconero da dirigente Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Alessandro Del Piero sarebbe disponibile a tornare nella Juventus con un ruolo dirigenziale. LA RICHESTA – L'ex capitano e leggenda bianconera non vorrebbe essere limitato ad un ruolo di facciata, ma vorrebbe ricoprire una carica importante, attiva ed operativa. Del Piero continuerà quindi ad aspettare di essere chiamato privatamente per prendere una decisione sul suo futuro.