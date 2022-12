Jennifer Lopez svela la dedica che Ben Affleck ha fatto incidere dentro l’anello

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 2 dicembre 2022) La storia dell’amore ritrovato frae Bencontinua a emozionare milioni di fan. Dopo le doppie nozze, celebrate a luglio e agosto 2022, per i Bennifer si vociferava già aria di crisi, tanto che qualcuno parlava addirittura di divorzio. Tutte speculazioni: in quanto romanticismo la coppia ha ancora molto da offrire agli appassionati della love story iniziata negli Anni Duemila (tramontata in fretta e poi rinata vent’anni dopo). Di recente, infatti, proprio JLo hato un dettaglio dolcissimo riguardodi fidanzamento regalatole dal marito nella primavera del 2022. Vi raccomandiamo... Le parole diperGarner, l'ex moglie di Ben ...