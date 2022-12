Istituto Volta | “Deliberata l' iscrizione dei Corsi nel Registro CEPAS dei professionisti qualificati”

Leggi su iltempo

(Di venerdì 2 dicembre 2022) (Adnkronos) - Tecnico PC, Smartphone e Tablet, Car Design ed Interior Design, l'eccellenza della formazione a livello nazionale e internazionale L'è stato accreditato daper idi Tecnico PC, Smartphone e Tablet, Car Design ed Interior Design. Un significativo Attestato di qualifica che incorona la professionalità e la serietà deidi formazione proposti dal prestigioso. L'accreditamento è oltremodo rilevante in quanto concesso da, uno dei maggiori organismi di certificazione ed ispezione presenti in Italia, con circa 20.000certificati, e, inoltre, un organismo riconosciuto da realtà mondiali come Bureau Veritas Group Company. I...