Istanbul | libera l' attivista italiana fermata durante un corteo contro la violenza sulle donne

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Dopo il rilascio dell', Italia Viva Calabria ha rilasciato un commento su Facebook: 'Dalila Procopio, ragazza calabrese arrestata negli scorsi giorni in Turchia nel corso ...

