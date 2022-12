Ischia | il commissario Legnini sull' isola | «Ora accoglienza e sicurezza»

La Repubblica

... sempre all'unanimità, il nuovo decreto legge per l'emergenza, con stanziamenti per altri ... spiegano fonti di governo, prevede un'amministrazione temporanea, con unche può essere ...... ad, anche nuovi aiuti per l'isola e norme per salvare le raffinerie Isab di Priolo , in ... Ileuropeo, Paolo Gentiloni , da Bruxelles avverte che il Pnrr 'è l'obiettivo prioritario ... Ischia, Legnini commissario per il post frana Via libera dal Consiglio dei ministri al cosiddetto decreto Ischia, che a cinque giorni dalla tragedia che ha causato 11 vittime e un disperso, dispone interventi urgenti a favore delle ...(Teleborsa) - Ulteriori 10 milioni che vanno ad aggiungersi ai 2 miliardi messi in campo subito dopo l'alluvione: a poco meno di una settimana dalla tragedia che ha colpito Ischia, il consiglio dei mi ...