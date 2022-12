Ischia | evacuazione sotto la pioggia per 1 100 persone Si cerca ancora una dispersa

(Di venerdì 2 dicembre 2022) All'appello manca il corpo di Maria Teresa Arcamone, 31 anni. Per le aree rosse previsto un servizio di navette per consentire il trasferimento dei cittadini presso le strutture ricettive disponibili. ...

All'appello manca il corpo di Maria Teresa Arcamone, 31 anni. Per le aree rosse previsto un servizio di navette per consentire il trasferimento dei cittadini presso le strutture ricettive disponibili. ...Saranno oltre un migliaio le persone interessate all', mentre i soccorritori, anche oggi inutilmente, hanno cercato di individuare e recuperare il corpo dell'ultima persona scomparsa. ...Lo ha detto Giovanni Legnini, commissario per l’emergenza di Ischia, nel corso di una conferenza stampa. (LaPresse) Le operazioni rese difficili dalla pioggia. Vigili del fuoco impegnati nelle ...Una perturbazione presente sull'Europa occidentale richiama, verso l'Italia, correnti meridionali umide ed instabili, che causeranno dal pomeriggio di venerdì 2 dicembre un moderato peggioramento sull ...