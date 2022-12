Ischia | allerta meteo dalle 16 | sgombero per 1000 persone

(Di venerdì 2 dicembre 2022)a partire16. A breve l'ordinanza per lodi oltre mille residenti. Sarà disponibile un servizio navetta per raggiungere le strutture alberghiere

... Claudio Palomba , aveva avvisato che in caso dimeteo gialla o arancione, "almeno mille ... Oggi il neo commissario straordinario per la Protezione civile aGiovanni Legnini conferma il ...Conmeteo oltre mille da evacuare 01 Dicembre 2022 Asono due le aree nella zona rossa, "quella più rischiosa e quella meno rischiosa, ovvero un rischio indotto, esterno, che potrebbe ...E’ stato recuperato in via Santa Barbara a Casamicciola (Ischia), il corpo dell’undicesima vittima ... che il fango ha resto impossibile da mappare con certezza. In caso di allerta meteo gialla o ...Frana Ischia, news di oggi in diretta: oggi evacuazione di 1.100 persone da zona rossa Le news di oggi, 2 dicembre, sulla frana che ha colpito Casamicciola. Si cerca ultima dispersa, 11 vittime ...