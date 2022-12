Ipotesi di corruzione | chiesta l’archiviazione per l’ex senatore Romani

(Di venerdì 2 dicembre 2022) La Procura di Milano ha chiestoper un’accusa diche era stata contestata, in un’indei pm di Bergamo, stralcio di un’indagine relativa al fallimento nel 2017 della società Maxwork, aldi Forza Italia e di Italia al Centro Paolo. L’in, che ipotizzava a partire da un’intercettazione una presunta mazzetta da 12mila euro, era stata trasmessa per competenza territoriale a Milano dove è stata. “Era l’unica cosa che potevamo aspettarci da una vicenda di questo tipo”, ha detto il legale Daniele Benedini, difensore con l’avvocato Giammarco Brenelli.

